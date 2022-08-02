2 Августа 2022 13:20

Регионы с плохими дорогами назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили результаты проверок качества местных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства для улучшения качества строительства дорог министерством разрабатываются системные меры и новые подходы. Первое - предусматривается усиление ответственности технического, авторского надзора и заказчика за образование дефектов в гарантийный период. Второе - внедрение EPC (проектирование, эксплуатация и строительство) контрактов по схеме «под ключ» с внедрением элементов ФИДИК (взаимоотношение между подрядчиками, заказчиками и инженерами, применяется в более чем 100 странах мира). Третье - внедрение новых технологий и подготовка кадров», - пояснили в министерстве.

По предоставленным сведениям, в текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог отобрано порядка 9 тыс. проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тыс. проб или 28%.

В МИИР сообщили, что лидерами по несоответствию являются Шымкент (71%), Мангистауская область (61%), Алматы (56%), ВКО (49%), ЗКО (43%) и Туркестан (40%).

«Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела», - сообщили в Мининдустрии.

Как уточнили в ведомстве, в Актюбинской области департаментом экономических расследований возбуждено уголовное дело по факту некачественных исполнений и приемки после замечаний Центра качества, а в Шымкенте – антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов.

«При этом остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают (ЗКО, СКО, Костанайская, Павлодарская). Например, несмотря на поручение Главы государства, на развитие местных дорог в Западно-Казахстанской области фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составила 39%, при среднем республиканском значении 80%. Акиматом ЗКО в текущем году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10% от всего бюджета», - пояснили в ведомстве.