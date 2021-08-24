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Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве

24 Августа 2021 09:36
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Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении загруженности коек в инфекционных стационарах сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Занятость инфекционных коек составляет – 49%, реанимационных коек – 46%. За последние две недели загруженность инфекционных коек снизилась на 12%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 68%, городе Алматы – 61% и в Алматинской области – 59%.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и мире. «В мире зарегистрировано более 213 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 480 тысяч случаев, умерло более 4,4 млн человек. В 4 из 6 регионов ВОЗ со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости, за последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла на 63%, Япония 34%, Израиль 33%. В Казахстане прирост за неделю снизился на 7%», - сообщил министр.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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