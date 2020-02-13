Регионы наделят правом установки дорожных знаков на въездах в пограничную зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы теперь будут наделяться правом установления дорожных знаков на въездах в пограничную зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках законопроекта по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления будет осуществлена дальнейшая децентрализация.

«Регионы наделяются правом установления дорожных знаков на въездах в пограничную зону. Сейчас эта функция закреплена за Министерством индустрии и инфраструктурного развития. У нас на сегодня насчитываются 51 пункт пропуска, из них на автодорогах местной сети расположены 15 пунктов. Поэтому, я думаю, что в рамках усиления полномочий местных исполнительных органов будет логичным передать это полномочие в регион», - сказала вице-министр национальной экономики РК Айгуль Шаимова в ходе презентации законодательных поправок в Мажилисе.

Кроме того, она отметила, что от Министерства образования и науки в регионы передаются полномочия по проведению анализа потребности в специальных социальных услугах.

Она также рассказала о передаче полномочий с областного уровня на районный.

«Здесь в рамках усиления полномочий регионов предоставляется больше самостоятельности при принятии решения. Районным акиматам предлагается передать полномочия по разработке Комплексных схем пассажирского транспорта и дорожного движения», - заявила А. Шаимова.