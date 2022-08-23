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Регионам нужно утвердить планы мероприятий по охране окружающей среды - Минэкологии

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Августа 2022, 10:34
Регионам нужно утвердить планы мероприятий по охране окружающей среды - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По ряду регионов финансирование природоохранных мероприятий значительно ниже средств, поступающих от экологических платежей за эмиссии. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с 1 января этого года в Бюджетном кодексе введена норма о 100%-м расходовании средств, поступающих от экологических платежей только на природоохранные мероприятия. Однако по ряду регионов финансирование природоохранных мероприятий значительно ниже средств, поступающих от экологических платежей за эмиссии», - сказал в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

По словам главы Минэкологии, местным исполнительным органам необходимо, в первую очередь, утвердить планы мероприятий по охране окружающей среды региона, во-вторых, обеспечить расходование средств местного бюджета в соответствии с планами в полном объеме. Данные средства, как заявил министр, можно использовать на реализацию мероприятий нацпроекта «Жасыл Қазақстан».


Фото: primeminister.kz

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