Региональный центр ИИ создадут в Азербайджане

В Азербайджане будет создан региональный Центр передового опыта в сфере ИИ, который будет ориентирован на страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Соответствующий меморандум подписали Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и международный стартап Polygraf AI, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

В рамках сотрудничества в Баку планируется создать платформу для разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта, а также сформировать местную команду специалистов в области технологий, инженерии и кибербезопасности.

Стороны намерены развивать кадровый потенциал в сфере ИИ, машинного обучения, защиты данных и кибербезопасности. При участии технопарков и вузов будут организованы обучающие программы, стажировки и инициативы по обмену знаниями.

Кроме того, планируется реализация совместных проектов в сфере безопасности искусственного интеллекта, защиты персональных данных, выявления фальшивого и синтетического контента. В Азербайджане также будут запускаться пилотные технологические проекты и прикладные исследования для государственного и частного секторов.

Сотрудничество будет осуществляться в соответствии со Стратегией искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы и Планом действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы.

Стороны также намерены содействовать выходу азербайджанских цифровых решений на международные рынки, включая рынки стран Африки.

Ранее в Баку на Международном инженерном саммите тюркского мира прозвучала инициатива формирования общего технологического пояса.