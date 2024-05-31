Региональный климатический саммит под эгидой ООН пройдет в Казахстане в 2026 году

Как отметил Президент РК на встрече с учеными в Алматы, в 2026 году в нашей стране будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН, который, уверен, внесет значимый вклад в консолидацию усилий международного сообщества по борьбе с климатическими изменениями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению Главы государства, важно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать ценности бережного отношения к окружающей среде.

— Считаю, что в новых реалиях в основе всех образовательных и научных программ должно лежать экологическое мышление. Надо, чтобы неотъемлемой частью общественного сознания стало ответственное отношение к природным ресурсам и забота об окружающей среде. В этом году в нашей стране запущена экологическая акция «Таза Қазақстан». Это не очередное мероприятие, а крайне важный проект, призванный изменить ориентиры и отношение наших людей к окружающей среде.

Самое активное участие в масштабном экологическом начинании приняла молодежь, и это хороший показатель. За короткие сроки было высажено свыше 2,5 млн деревьев, очищены прибрежные территории вокруг более чем 200 водоемов. Это инициатива должна получить продолжение и стать доброй традицией. При этом не нужно ограничиваться только посадкой саженцев и сбором мусора. Есть много других важных дел.

Главное, чтобы все делалось с искренними намерениями. Я с большим вниманием слежу за тем, какая работа проводится регионами в рамках этой акции, и, в первую очередь, требую результаты от акимов. Однако не нужно взваливать всю работу на акимов и просто наблюдать за происходящим. Начался летний сезон, а с ним оживится внутренний туризм. Каждый гражданин, отправляющийся на отдых, должен бережно относиться к природе. Главный залог чистоты — не загрязнять окружающую среду. Это общая задача, — сказал Касым-Жомарт Токаев.