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    17:55, 31 Май 2024 | GMT +6

    Региональный климатический саммит под эгидой ООН пройдет в Казахстане в 2026 году

    Астана, Байтерек
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как отметил Президент РК на встрече с учеными в Алматы,  в 2026 году в нашей стране будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН, который, уверен, внесет значимый вклад в консолидацию усилий международного сообщества по борьбе с климатическими изменениями. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По мнению Главы государства, важно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать ценности бережного отношения к окружающей среде. 

    — Считаю, что в новых реалиях в основе всех образовательных и научных программ должно лежать экологическое мышление. Надо, чтобы неотъемлемой частью общественного сознания стало ответственное отношение к природным ресурсам и забота об окружающей среде. В этом году в нашей стране запущена экологическая акция «Таза Қазақстан». Это не очередное мероприятие, а крайне важный проект, призванный изменить ориентиры и отношение наших людей к окружающей среде.

    Самое активное участие в масштабном экологическом начинании приняла молодежь, и это хороший показатель. За короткие сроки было высажено свыше 2,5 млн деревьев, очищены прибрежные территории вокруг более чем 200 водоемов. Это инициатива должна получить продолжение и стать доброй традицией. При этом не нужно ограничиваться только посадкой саженцев и сбором мусора. Есть много других важных дел.

    Главное, чтобы все делалось с искренними намерениями. Я с большим вниманием слежу за тем, какая работа проводится регионами в рамках этой акции, и, в первую очередь, требую результаты от акимов. Однако не нужно взваливать всю работу на акимов и просто наблюдать за происходящим. Начался летний сезон, а с ним оживится внутренний туризм. Каждый гражданин, отправляющийся на отдых, должен бережно относиться к природе. Главный залог чистоты — не загрязнять окружающую среду. Это общая задача, — сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    Как подчернул Глава государства, необходимо построить предприятия по переработке мусора.

    — Без этого наши города и села не будут чистыми. Считаю, что «Таза Қазақстан» нужно понимать в широком значении. Чистота должна, в первую очередь, начинаться с сознания каждого человека. У чистого и порядочного человека и дела будут складываться.

    Сегодня мы уделяем первостепенное внимание повышению качества нации. На заседании Национального курултая в Атырау я заявил о необходимости формирования новых ценностей. Сейчас государство и общество единодушны в этом вопросе. На этих ценностях должна основываться воспитательная работа образовательных учреждений.

    К сожалению, проявления насилия и жестокости остаются реалией нашего общества. Подобная негативная тенденция особенно часто наблюдается среди молодежи. Нам нужно признать, что у этой проблемы есть глубокие корни. Несомненно, социальные сети могут оказывать негативное влияние на поведение детей. Однако нельзя видеть все зло только в них. У системы образования много недостатков. Есть упущения и в воспитании в семье. Обязанность родителей — дать своему ребенку достойное воспитание и образование.

    Взрослые должны подавать детям положительный пример своими поступками. Важно, чтобы все дети нашей страны росли в гармонии с окружающим миром, в атмосфере любви и заботы со стороны родителей и близких. Для этого, в первую очередь, нужно изжить на корню такое проявление отсталости и нравственной деградации, как домашнее насилие, - считает Президент РК.

    Теги:
    Таза Қазақстан Президент Казахстана Климат Регионы Казахстана ООН Регионы Токаев Касым-Жомарт Экология Общество Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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