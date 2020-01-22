Региональный социально-инновационный университет лишился лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суд лишил лицензии региональный социально-инновационный университет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«В Региональном социально-инновационном университете (далее – РСИУ) в течение 2019 года дважды была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере образования. Однако вуз не выполнил предписание Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

В связи с чем Комитет обратился в суд для лишения вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности. 9 января 2020 года Специализированный административный суд Шымкента удовлетворил предписание Комитета к РСИУ и принял решение о лишении вуза лицензии (решение еще не вступило в законную силу)», - сообщила пресс-служба МОН РК на странице в Facebook.

Отмечается, Министерством будут приняты меры по переводу студентов для продолжения обучения в другие вузы. С этой целью сформирована рабочая группа. Перевод осуществляется в каникулярное время.

Согласно пункту 2 статьи 42 Закона РК «Об образовании» в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования ее учредитель (учредители) принимает меры к переводу обучающихся для продолжения обучения в другие организации образования.

«До 1 февраля 2020 года МОН РК будет дополнительно сообщена информация об окончательном решении. В целях защиты прав и интересов студентов просим обращать внимание на качество предоставляемых образовательных услуг», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее по итогам внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения в образовательной деятельности Университета. В частности, имеются факты зачисления абитуриентов без творческих экзаменов, без медицинской справки формы 086-У, без оригинала сертификата ЕНТ и без учета профильных предметов. Также зафиксированы факты несоблюдения расписания занятий.