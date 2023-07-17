Региональный симпозиум по программе идентификации пассажиров TRIP пройдет в Алматы

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку состоялся региональный семинар-практикум ИКАО по упрощению формальностей и мерам обеспечения авиационной безопасности неконтролируемой зоны аэропорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Специалисты АО «Авиационная администрация Казахстана» под руководством заместителя генерального директора по авиационной безопасности Дархана Еспотанова приняли участие в девятом региональном семинаре по авиационной безопасности и упрощению формальностей (AVSEC/FAL), организованном Европейским/Североатлантическим бюро ИКАО в сотрудничестве с Совместной Программой по Авиационной Безопасности – Ближний Восток (CASP-MID) в Баку.

Семинар состоял из блока по упрощению формальностей и семинара-практикума по мерам безопасности неконтролируемой зоны аэропорта.

Участие в семинаре приняли представители Международной организации гражданской авиации ИКАО, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Ирака, Чешской Республики, Албании, Саудовской Аравии, Северной Македонии.

В ходе семинара по упрощению формальностей на повестке дня были обсуждены вопросы международных инструментов в сфере упрощения формальностей, разработки национальной программы и аэропортовых программ по упрощению формальностей при воздушных перевозках и вопросы учреждения национального и аэропортовых комитетов по упрощению формальностей при воздушных перевозках. Также в ходе семинара были представлены презентации по реализации требований по упрощению формальностей – на примере Республики Казахстан, Республики Албания, Чешской Республики и Республики Северная Македония. От казахстанской стороны с докладом выступили представители департамента упрощения формальностей, обслуживания пассажиров и грузов АО «Авиационная администрация Казахстана» на тему «Этапы развития Национального комитета по упрощению формальностей при воздушных перевозках в Республике Казахстан/Общая цель: Безбарьерное сотрудничество».

На площадке проводимого семинара Секретариатом ИКАО, в рамках доклада о прошедших и предстоящих мероприятиях по вопросам упрощении формальностей, было объявлено о предстоящем Региональном симпозиуме по программе идентификации пассажиров TRIP, который пройдет в городе Алматы в период с 6 по 8 декабря 2023 года.

Семинар-практикум ИКАО по мерам обеспечения безопасности неконтролируемой зоны аэропорта предназначен для экспертов по авиационной безопасности из государств и отрасли, участвующих во внедрении приложения 17 ИКАО.

На семинаре рассматривались вопросы по защите периметра аэропорта, средства физической защиты, меры по снижению уровня угрозы, культура безопасности и меры по обеспечению авиационной безопасности в неконтролируемых зонах аэропортов Азербайджанской Республики. Матрица оценки риска важных объектов, расположенных в неконтролируемых зонах аэропорта.

В рамках семинара проведено практическое занятие с посещением неконтролируемой зоны международного аэропорта им. Гейдара Алиева, г. Баку. Участникам семинара даны рекомендации и продемонстрированы методы наращивания потенциала, приведены конкретные примеры.

Инициатива ИКАО по теме семинара поможет дальше рассмотреть вопросы по усилению мер обеспечения авиационной безопасности. Практика и знания участников поможет продолжить работу по совершенствованию систем безопасности гражданской авиации, а их обмен и использование послужит объединению авиационной отрасли и специалистов под эгидой ИКАО.

По итогам семинара выданы соответствующие сертификаты ИКАО.