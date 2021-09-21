Региональный проект «BusinessErtis» реализуют в Экибастузе
«Для развития предпринимательства в рамках программ «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» и «Еңбек» предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателей и предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей», - сказал Асет Иргалиев.
Министр добавил, что вместе с тем планируется реализация регионального проекта «BusinessErtis».
«В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будет реализовано 37 мероприятий, направленных на развитие жилищной, инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры на общую сумму 84,9 млрд тенге», - проинформировал Асет Иргалиев.
Было отмечено, что в городе будет построено и реконструировано 50 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.