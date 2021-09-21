Региональный проект «BusinessErtis» реализуют в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастузе реализуют региональный проект «BusinessErtis» для развития предпринимательства. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития предпринимательства в рамках программ «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» и «Еңбек» предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателей и предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей», - сказал Асет Иргалиев.

Министр добавил, что вместе с тем планируется реализация регионального проекта «BusinessErtis».

«В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будет реализовано 37 мероприятий, направленных на развитие жилищной, инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры на общую сумму 84,9 млрд тенге», - проинформировал Асет Иргалиев.

Было отмечено, что в городе будет построено и реконструировано 50 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.



