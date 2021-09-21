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    09:53, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Региональный проект «BusinessErtis» реализуют в Экибастузе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастузе реализуют региональный проект «BusinessErtis» для развития предпринимательства. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития предпринимательства в рамках программ «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» и «Еңбек» предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателей и предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что вместе с тем планируется реализация регионального проекта «BusinessErtis».

    «В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения будет реализовано 37 мероприятий, направленных на развитие жилищной, инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры на общую сумму 84,9 млрд тенге», - проинформировал Асет Иргалиев.

    Было отмечено, что в городе будет построено и реконструировано 50 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Экономика Павлодарская область
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