Региональный офис управления ООН по вопросам космоса открыт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Организация Объединенных Наций (ООН), представленная управлением по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer Space Affairs, «UN OOSA») заключили Меморандум о взаимопонимании относительно деятельности Регионального офиса поддержки с расположением в городе Алматы (Казахстан), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с данным Меморандумом, стороны взяли на себя обязательства по содействию и осуществлению мероприятий Платформы Организации Объединенных Наций для использования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), сообщает пресс-служба АО «НЦКИТ».

Стороны договорились о сотрудничестве по наращиванию потенциала космических информационных технологий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также тесном взаимодействии экспертов по использованию космических технологий для борьбы со стихийными бедствиями.

Для достижения эффективных результатов деятельности сторонами будет обеспечен доступ и содействие по использованию космических ресурсов и данных для управления операциями в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Подписи под документом поставили Симонетта Ди Пиппо, директор управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства и Марат Нургужин, председатель Правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

Содействие в использовании космического пространства в мирных целях, укрепление международного сотрудничества в космической деятельности и использовании космической науки и техники для достижения целей устойчивого развития является одним из глобальных направлений в деятельности ООН. За данное направление отвечает управление по вопросам космического пространства ООН, расположенное в отделении ООН в Вене (Австрия).

АО «Национальный центр космических исследований и технологий» - компания со 100% участием государства, которая осуществляет научные и прикладные исследования, проектную и экспериментальную деятельность, производственную и коммерческую деятельность в области исследования космоса и космических технологий. АО «НЦКИТ» в лице научно-исследовательских институтов, входящих в ее состав, имеет большой многолетний опыт и накопленную базу наблюдений, связанных, в том числе, с изучением и прогнозированием последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе данных космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.