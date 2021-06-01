Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Региональный офис управления ООН по вопросам космоса открыт в Алматы

Автор:  
Сара Кабикызы
1 Июня 2021, 14:40
Региональный офис управления ООН по вопросам космоса открыт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Организация Объединенных Наций (ООН), представленная управлением по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer Space Affairs, «UN OOSA») заключили Меморандум о взаимопонимании относительно деятельности Регионального офиса поддержки с расположением в городе Алматы (Казахстан), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с данным Меморандумом, стороны взяли на себя обязательства по содействию и осуществлению мероприятий Платформы Организации Объединенных Наций для использования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), сообщает пресс-служба АО «НЦКИТ».

Стороны договорились о сотрудничестве по наращиванию потенциала космических информационных технологий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также тесном взаимодействии экспертов по использованию космических технологий для борьбы со стихийными бедствиями.

Для достижения эффективных результатов деятельности сторонами будет обеспечен доступ и содействие по использованию космических ресурсов и данных для управления операциями в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Подписи под документом поставили Симонетта Ди Пиппо, директор управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства и Марат Нургужин, председатель Правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

Содействие в использовании космического пространства в мирных целях, укрепление международного сотрудничества в космической деятельности и использовании космической науки и техники для достижения целей устойчивого развития является одним из глобальных направлений в деятельности ООН. За данное направление отвечает управление по вопросам космического пространства ООН, расположенное в отделении ООН в Вене (Австрия).

АО «Национальный центр космических исследований и технологий» - компания со 100% участием государства, которая осуществляет научные и прикладные исследования, проектную и экспериментальную деятельность, производственную и коммерческую деятельность в области исследования космоса и космических технологий. АО «НЦКИТ» в лице научно-исследовательских институтов, входящих в ее состав, имеет большой многолетний опыт и накопленную базу наблюдений, связанных, в том числе, с изучением и прогнозированием последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе данных космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.


ООН   Астана   Алматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия