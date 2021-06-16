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    14:10, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Региональный хаб по климатическим изменениям хотят создать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев 15 июня принял участие в заседании Казахстанско-американского инвестиционного форума «30 лет торгово-экономических отношений Казахстана и США», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    Магзум Мирзагалиев принял участие в работе панельной сессии «Энергетика и горнодобывающая промышленность (зеленые технологии и редкоземельные металлы)».

    В ходе своего выступления министр рассказал, что для развития рынка «зеленых» технологий Казахстаном принят ряд нормативных документов, таких как Экологический кодекс, Закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии и Концепция по переходу к «зеленой» экономике.

    Вместе с тем, в ходе онлайн-встречи со Специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри казахстанской стороной была выдвинута инициатива по созданию в Казахстане Регионального хаба Центральной Азии по климатическим вопросам.

    Магзум Мирзагалиев отметив, что в Казахстане существуют перспективы открытия новых месторождений (оксида лития, медистых песчаников с содержанием окиси осмия, а также танталсодержащих руд, в том числе с попутным ниобием) поприветствовал возможность расширения сотрудничества с США для реализации данных проектов.


    Также Магзум Мирзагалиев отметил, учитывая ведущую роль американских электромобильных компаний, таких как Tesla, Lucid Motors, Nikola, а также долгосрочные стратегии крупнейших автопроизводителей, таких как GM, Ford, по переходу на электромоторы, казахстанская сторона готова оказать содействие в сотрудничестве с американской стороной по строительству заводов для производства литий-ионных аккумуляторов.


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