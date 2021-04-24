Региональный хаб Центральной Азии по климатическим вопросам предложили создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ​​Глава минэкологии предложил создать в Казахстане Региональный хаб Центральной Азии по климатическим вопросам. Такое предложение озвучил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе круглого стола в рамках Саммита лидеров по климату с участием специального представителя Президента США по климату Джона Керри. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

« Принял участие в круглом столе в рамках Саммита лидеров по климату со специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри. Рассказал о мерах, принимаемых нашей страной по достижению углеродной нейтральности. Отметил, что нормы нового Экологического кодекса создают условия для реализации процесса по адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых секторах. Также высказал готовность страны участвовать в грантовых программах США по зеленому финансированию. Это необходимо для реализации наиболее амбициозного сценария глубокой декарбонизации согласно Концепции низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Эти меры приведут к сокращению выбросов на 71% «, - написал глава ведомства в Twitter.

Кроме того, министр в ходе встречи обозначил готовность Казахстана поддерживать осуществление глобальной повестки дня в области изменения климата.« Казахстан первым в СНГ ратифицировал Парижское соглашение и является лидером среди стран Центральной Азии по развитию «зеленой « экономики. Поэтому выдвинул инициативу по созданию в Казахстане Регионального хаба в Центральной Азии по климатическим вопросам. Деятельность хаба была бы направлена на объединение усилий стран Центральной Азии в обеспечении «зеленого» экономического роста в регионе через реализацию проектов, трансферт технологий, обмен знаниями и поддержку со стороны международных финансовых институтов. Казахстан готов поддерживать осуществление глобальной повестки дня в области изменения климата «, - добавил министр.