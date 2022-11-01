Региональный форум молодых учителей прошел в Караганде

1 Ноября 2022, 23:00

1 Ноября 2022, 23:00

Региональный форум молодых учителей прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды прошел региональный форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол». В нем приняли участие более 130 педагогов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум стал для молодых педагогов дискуссионной площадкой, где можно было обменяться мнениями, выслушать успешных людей и своих ровесников, получить ответы на все интересующие вопросы.

В качестве специальных гостей форума выступили известные карагандинцы, добившиеся успеха в стране и за рубежом. Перед молодыми педагогами выступил Почетный посол международного проекта «Атом» Карипбек Куюков. Известный художник подчеркнул, что в школе дети не только должны получать качественное образование, важно прививать им доброту, чуткость, стремление помочь.

Для молодых педагогов сотрудники Центра педагогического мастерства подготовили тренинги по таким важным темам, как изучение структуры урока, повышение функциональной грамотности, технология SAMR. Своими знаниями также поделились участники республиканского форума молодых учителей, который прошел в Астане в августе.

На тренинге, организованном педагогами-психологами, учителя узнали много нового об эмоциональном интеллекте.

«Встреча прошла на очень высоком уровне, мы были рады встретиться с такими же молодыми учителями. Надеемся, что такие форумы станут традиционными», – отметил учитель Уштобинской опорной школы Нурлан Абдуллин.