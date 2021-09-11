Региональный форум краеведов прошел в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области состоялся региональный форум краеведов «Туған өлкем – тұғырым», посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики области.

Мероприятие проведено с целью объединения научной общественности, представителей творческих профессий, ученых для просвещения в области краеведения, активизации поисковой, научно-исследовательской работы в краеведении, обмена опытом краеведческой работы и совершенствование методики научных исследований.

Приветствуя участников форума, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова подчеркнула актуальность проведения данного мероприятия.

«Примечательно, что форум проводится в год 30-летия Независимости нашего государства. Возрождение интереса жителей, в первую очередь молодежи, к истории своей малой родины является важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сегодня необходимо активно использовать возможности историко-краеведческих экспедиций, музейных площадок, стимулировать лучшие проекты грантами, заниматься цифровизацией результатов исследований. Убеждена, что форум станет знаменательным событием в культурной жизни области, а также хорошей площадкой для эффективного профессионального диалога и обмена опытом», - отметила заместитель руководителя региона.

На мероприятии с докладами о становлении и направлениях развития краеведения выступили общественный деятель, академик Академии истории Казахстана, руководитель экспедиции «Абылай ханның қара жолы» Мурат Идрисов, краевед, ветеран архивной службы Гульбаршин Салык, краевед Павел Косович, докторант Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Талапкер Уалиеви и другие.

В рамках форума также прошла церемония награждения работников учреждений культуры. За многолетний труд и вклад в развитие данной сферы нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» награждены заведующая Атбасарского историко-краеведческого музея Анар Ильясова, заведующая Степногорского историко-краеведческого музея Майра Нуржанова, медаль имени Хохлова, основателя Акмолинского областного историко-краеведческого музея, вручена краеведу Гульбаршин Салык и хранителю фонда музея Гуляим Агубаевой.

В завершении мероприятия для участников была проведена экскурсия по залам областного историко-краеведческого музея.