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    15:22, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Региональный фольклорный фестиваль прошел в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках плана мероприятий «Культурная столица Казахстана» республиканского фестиваля «Рухани қазына-2021» в области состоялся региональный фольклорный фестиваль «Көнеден жеткен күмбір», посвященный 30-летию Независимости республики и 150-летию Кажымукана Мунайтпасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    На мероприятие, прошедшее в одном из живописных мест страны, курорте Бурабай, приехали творческие коллективы и отдельные исполнители из города Нур-Султана, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областей.

    Для участников фестиваля была организована насыщенная программа с экскурсией по живописным и сакральным местам Бурабая, семинары-тренинги, встречи и многое другое.

    Заключительной частью фольклорного праздника стал гала-концерт, на котором участники из разных регионов показали богатое музыкальное и песенное творчество казахского народа.

    Участников и гостей мероприятия приветствовала руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    «В этом году все проводимые культурные мероприятия посвящены главному событию нашей страны - 30-летию Независимости. Продолжая череду этих мероприятий, мы проводим на благодатной акмолинской земле фестиваль с участием ярких творческих коллективов фольклорного жанра. Уверена, данный фестиваль станет настоящим праздником искусства и подарит всем участникам массу положительных эмоций», - отметила Айгуль Сабитова.

    В завершении гала-концерта все участники были награждены дипломами и ценными подарками от организаторов.

    Теги:
    Культура Акмолинская область
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