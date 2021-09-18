Региональный фестиваль театров открылся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялось открытие III регионального фестиваля театров, посвященного 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

На торжественной церемонии открытия по красной дорожке прошли основатели и участники фестиваля, представляющие областные казахские театры Кокшетау, Караганды, Костаная, Павлодара и Петропавловска.

Гостей и зрителей приветствовала заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Данный фестиваль можно считать настоящим праздником искусства. Фестиваль направлен на укрепление сотрудничества между театрами, создание единого культурного пространства и привлечение внимания зрителей к лучшим достижениям современного театрального искусства. Поздравляю всех участников с этим замечательным событием», - сказала заместитель руководителя региона.

Стоит отметить, что культурное мероприятие проходит также в рамках 25-летия казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Хусаинова и реализации плана мероприятий «Кокшетау - культурная столица Казахстана». За четверть века для зрителей на сцене театра было представлено около 200 спектаклей, постановок, музыкальных комедий казахской и мировой классики, успех которых во многом определила блестящая работа настоящих профессионалов — творческого коллектива театра. Руководителем театра является заслуженный деятель Республики Казахстан Муратбек Оспанов.

Открыл фестиваль спектакль казахского драматического театра Кокшетау «Р.S. Mен сені сағындым» по произведению Александра Володина, режиссер Болат Абдрахманов.

В следующие дни будут показаны такие спектакли, как «Карапайым» по пьесе таджикского драматурга Барзу Абдуразакова (режиссер Галия Кожахметова), «Кiшкентай адамнын үлкен трагедиясы» по пьесе Антона Чехова (режиссер-постановщик Батырбек Шамбетов), «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя (режиссер Адилет Аканов), и другие.

К слову, яркое культурное событие проводится с 17 по 20 сентября. Для безопасности зрителей мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, с использованием приложения Ashyq.