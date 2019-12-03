Региональный центр развития World Athletics могут открыть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и Федерация легкой атлетики РК обсудили вопрос открытия Регионального центра развития международной ассоциации в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита президента World Athletics Себастьяна Коэ в Нур-Султан стороны обсудили вопрос о возможном открытии Регионального центра развития World Athletics в столице Казахстана. Стоит отметить, что таких центров в мире всего семь.

«Мы обсуждали возможность открытия регионального центра здесь в Казахстане при условии закрытия московского центра по очевидным причинам, так как данный центр не функционирует в Москве. Мы начали обсуждения. У вас имеется достаточно хорошая инфраструктура для создания подобного центра. Мы продолжим переговоры в силу с ростом и развитием наших команд», - сообщил президент World Athletics Себастьян Коэ журналистам в рамках пресс-конференции в Нур-Султане.





Напомним, Себастьян Коэ находится с визитом в Нур-Султане, в ходе которого президенту World Athletics показали строящийся объект «Крытый легкоатлетический комплекс» в столице.



