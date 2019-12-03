+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 6 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Региональный центр развития World Athletics могут открыть в Нур-Султане

3 Декабря 2019 12:47
Поделиться:
Региональный центр развития World Athletics могут открыть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и Федерация легкой атлетики РК обсудили вопрос открытия Регионального центра развития международной ассоциации в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент World Athletics оценил перспективы развития легкой атлетики в Казахстане
Семь крытых легкоатлетических манежей планируют построить в Казахстане В отставку отправили главного тренера команды Казахстана по легкой атлетике В Алматы впервые стартовали курсы IAAF I уровня

В ходе визита президента World Athletics Себастьяна Коэ в Нур-Султан стороны обсудили вопрос о возможном открытии Регионального центра развития World Athletics в столице Казахстана. Стоит отметить, что таких центров в мире всего семь.

«Мы обсуждали возможность открытия регионального центра здесь в Казахстане при условии закрытия московского центра по очевидным причинам, так как данный центр не функционирует в Москве. Мы начали обсуждения. У вас имеется достаточно хорошая инфраструктура для создания подобного центра. Мы продолжим переговоры в силу с ростом и развитием наших команд», - сообщил президент World Athletics Себастьян Коэ журналистам в рамках пресс-конференции в Нур-Султане.


Напомним, Себастьян Коэ находится с визитом в Нур-Султане, в ходе которого президенту World Athletics показали строящийся объект «Крытый легкоатлетический комплекс» в столице.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив