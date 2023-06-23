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Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития будет создан в Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
23 Июня 2023, 17:27
Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития будет создан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведется работа по созданию в Алматы регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле 2022 года в городе Нью-Йорк на Политическом Форуме высокого уровня Казахстан представил свой второй Добровольный национальный обзор. Обзор отразил основные достижения, вызовы и возникающие проблемы, а также извлеченные уроки. В рамках обзора был представлен глубокий анализ по 5 приоритетным для страны целям, как ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», - сказал Алибек Куантыров.

Данные цели, по словам министра, были определены в ходе проведения опроса во всех регионах страны, где приняли участие представители госорганов, гражданского общества и международных организаций.

«Представителями международного сообщества и участниками Форума была дана высокая оценка процессу достижения Целей устойчивого развития в Казахстане. В июне текущего года в рамках Международного форума Астана проведена специальная сессия по ЦУР «Полпути пройдено, но все еще отстаем: оценка промежуточных итогов повестки 2030». На сессии обсуждались дальнейшие шаги реализации ЦУР в мире, вопросы финансирования развития», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял 66 место в рейтинге мирового прогресса.


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