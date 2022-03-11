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Региональным вузам Казахстана предлагают присвоить национальный статус

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Марта 2022, 15:39
Региональным вузам Казахстана предлагают присвоить национальный статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Региональным вузам Казахстана предлагают присвоить национальный статус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменение структуры отечественных вузов является одной из актуальных проблем. Не менее важными являются принципы присвоения статуса «национального» ряду организаций культуры, науки и искусства. У нас только в Нур-Султане и в Алматы статус «национального» присвоен нескольким вузам. Это разве значит, что остальные вузы не функционируют во благо народа? В этой связи предлагаю ряду региональных вузов присвоить национальный статус», - сказал на заседании Совета ректоров ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

По его словам, в нашей стране есть ряд вузов, которым присвоен статус национальных.

«Этот статус придаст импульс формированию новых локомотивов высшего образования в регионах. Я думаю, что это в интересах всего высшего образования. Это один из главных принципов в концепции «Нового Казахстана». То есть сильный центр - сильный регион», - добавил Ерлан Сыдыков.


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