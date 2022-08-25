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Региональные вузы должны взять на себя подготовку специалистов – глава Миннауки
25 Августа 2022 18:27

Региональные вузы должны взять на себя подготовку специалистов – глава Миннауки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане запустят программу повышения доходов населения Казахстана «Маманым-болашағым» на 2022-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ведутся работы по выделению финансирования по программе повышения доходов населения на 2022-2024 годы «Маманым-болашағым». Список из 20 вузов, участвующих в данном проекте, будет озвучен в ближайшее время. Региональные и отраслевые вузы должны взять на себя подготовку востребованных специалистов и стать местными центрами распространения передового опыта», - сказал Саясат Нурбек на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

По его словам, в рамках данного проекта проводятся следующие виды работ:

- форсайт-исследования, прогнозирование инноваций и потребности в кадрах региона или отрасли на ближайшие 5 лет;

- каждый регион разрабатывает Атлас профессий по специальностям и готовит специалистов;

- разработка и актуализация новых образовательных программ в соответствии с Атласом профессий;

- подготовка профессорско-преподавательского состава для обновленных образовательных программ.

«Вузы должны стать местом накопления инновационной, научно-технологической, кадровой и производственной активности в регионе. Должна быть стратегическая платформа для взаимодействия. У нас есть предварительная договоренность с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по сопряжению их региональных хабов с программой развития региональных университетов», - заключил министр.

Ранее в ходе форума заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сказал, что в целях формирования культуры общества разработают специальную концепцию.


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