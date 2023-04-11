Региональные операторы реализовывали социальный уголь не по назначению – Марат Карабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях подготовки к предстоящему отопительному периоду 2023 - 2024 годов министерством разработан и направлен местным исполнительным органам план мероприятий по обеспечению углем бюджетных организаций и населения с указанием сроков исполнения», - сказал Марат Карабаев.

Глава ММИР отметил, что в целях исключения нехватки коммунально-бытового угля в предстоящий отопительный период министерством принимаются превентивные меры, направленные на ограничение вывоза угля автотранспортом (сроком на 6 месяцев) и железнодорожным транспортом, за исключением угледобывающих предприятий.

«Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации», - подчеркнул Марат Карабаев.

Так, согласно озвученным данным, в 5 регионах страны (Северо-Казахстанской, Жамбылской,

Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областей) отток составил порядка 400 тысяч тонн угля.

«Из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начал реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса - цементным, кирпичным заводам и тепличным хозяйствам», - добавил Марат Карабаев.