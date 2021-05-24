Региональные операторы получили доступ к биржевым торгам углем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 мая 2021 года стартовали биржевые торги коммунально-бытовым углем в рамках Рекомендаций (секционных правил) по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Данные правила разработаны Биржевым комитетом при Агентстве по защите и развитию конкуренции. Они предполагают вывод на торги 10% от произведенного угольными разрезами объема малыми партиями, доступными для приобретения региональными операторами напрямую у производителя, без посредников.

АО «Каражыра» торги запланированы в период с 24-28 мая текущего года (5 рабочих дней)на площадке АО «Товарная биржа «Каспий» с 10:00 до 11:00 часов по времени Нур-Султана.

Торги будут проходить по торговому инструменту уголь марки Д в виде спот-торгов, при которых отгрузка биржевого товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов, то есть в июле этого года. Условия поставки - FCA, базис поставки – станция Дегелен. Размер лота - 350 тонн, общий объем торгов – 11 500 тонн, базовая цена - 5682 тенге/тонна.

В первый день выставлено на торги 2 450 тонн (7 лотов, где 1 лот 350 тонн) по базовой цене 5682 тенге/тонна с поставкой на июль 2021 года, условия поставки - FCA, базис поставки – станция Дегелен.

На торги был заявлен 1 покупатель - ТОО «Север Энерго Уголь Снаб». По итогам торгов сформировалась 1 сделка:

Цена Объем Сумма Продавец Покупатель Дата и время 5 682,00 700 3 977 400,00 АО «Каражыра» ТОО «Север Энерго Уголь Снаб» 24.05.2021 10:10:16

АО «Шубаркуль Комир» торги запланированы в период с 25-31 мая текущего года (5 рабочих дней) на площадке АО «Универсальная товарная биржа «Астана» с 09:30 до 10:30 часов по времени Нур-Султана.

Торги будут проходить в виде торговли контрактами с условием ежемесячной оплаты и поставки на период от шести до 12 календарных месяцев, при которых отгрузка биржевого товара осуществляется с третьего месяца после месяца проведения торгов до декабря (включительно).

Условия поставки - FCA, базис поставки - станция Кызылжар (КЗХ) или станция Шубарколь. Общий объем торгов - 147 220 тонн.

В соответствии с секционными правилами продавцами определены производители угля (угольные разрезы, угольные шахты), осуществляющие добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование, либо их торговые представители. П окупатели - субъекты рынка, получившие аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов, оптовые поставщики или розничные реализаторы угля, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях технически оснащенный железнодорожный тупик (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт и так далее) и имеющие возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования.

Сформированный перечень региональных операторов по республике включает 174 юридических лица (на 187 тупиков), за исключением трех регионов с 99% газификацией (Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангыстауская области). Сформированный перечень региональных операторов доведен до сведения всех товарных бирж.

Отметим, в 2015 году Министерством национальной экономики Республики Казахстан был утвержден перечень биржевых товаров, в который вошел уголь. В соответствии с данным перечнем угледобывающие компании обязаны при равенстве или превышении партии в 60 тонн осуществлять реализацию коммунально-бытового угля только через товарные биржи. Данная практика торговли углем через товарные биржи приводит к росту цены для конечного потребителя. В настоящее время Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведет работу в части отмены минимальной партии и установления минимальной доли коммунально-бытового угля, подлежащей реализации через товарную биржу в размере 10%, и закрепления категории лиц, на которые эта норма будет распространяться.

Развитие биржевой торговли является одним из ключевых направлений Национального проекта по развитию конкуренции, призванных обеспечить доступ к «ключевой мощности» и устранить искажение ценообразования. Биржевая торговля является ключевым инструментом развития конкуренции, позволит сформировать объективные рыночные ценовые индикаторы. Внебиржевые цены будут сравниваться с биржевыми, в перспективе внебиржевые цены будут приближены к биржевым, что выровняет ценовую ситуацию на рынке.