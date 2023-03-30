Региональные молодежные кадровые резервы создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создание региональных молодежных кадровых резервов планируется в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента в этом году будут созданы региональные кадровые резервы. Это станет социальным лифтом для молодежи всех регионов. В настоящее время ведется работа по организации и внесению поправок в закон в отношении регионального резерва», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы по цифровизации Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.