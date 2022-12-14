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Региональные карты занятости разработают в Казахстане

14 Декабря 2022, 13:18
Региональные карты занятости разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защитой населения РК в целях повышения трудовой мобильности реализует новые механизмы привлечения граждан в регионы с дефицитом рабочей силы. Об этом сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения занятости более 3 млн человек, в течение 7 лет совместно с местными исполнительными органами будут разработаны региональные карты занятости. Таким образом, будут определены годовые показатели занятости для каждого региона. Мониторинг каждой вакансии будет осуществляться через Электронную биржу труда, будет подтверждаться трудовыми договорами и пенсионными отчислениями», - сказала на заседании Правительства министр труда.

По ее словам, в целях повышения трудовой мобильности будут реализованы новые механизмы привлечения граждан в регионы с дефицитом рабочей силы. Главное условие – наличие работы и жилья.

«Мы планируем реализовывать в регионах проекты мобильных центров занятости, передвижных ярмарок вакансий и мобильного обучения, чтобы повысить доступ граждан к этим мероприятиям и своевременно их информировать», – добавила Тамара Дуйсенова.


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