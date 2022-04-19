Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Региональные карты потребностей в специалистах создадут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2022, 11:13
Региональные карты потребностей в специалистах создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах, организовать шефство предприятий над колледжами. В школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей, инвесторов и предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения», - сказал Алихан Смаилов

Как отметил глава Кабмина, мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями.

«Поэтому акиматам необходимо принять меры по внедрению эффективных форм партнерства колледжей с предприятиями. Это шефство, а также дуальное обучение. Для опережающей подготовки специалистов также следует использовать Атлас новых профессий. Он должен содержать долгосрочный прогноз будущих профессий и регулярно актуализироваться. Самое главное – выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Подготовка кадров должна основываться как на текущем спросе в специалистах, так и на прогнозных данных рынка труда», - пояснил Алихан Смаилов.

Было отмечено, что все эти задачи должны быть учтены в Концепции развития образования до 2025 годы.

Правительство РК   Образование   Занятость   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной