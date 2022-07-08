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    Региональную жилищную программу для молодых специалистов запустят в Костанае

    8 Июля 2022, 20:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Областной акимат совместно с филиалом «Отбасы банк» разработали региональную жилищную программу для молодых специалистов в возрасте до 35 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев, при разработке жилищной программы «Жас шаңырақ» был изучен опыт реализации жилищных программ для молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях.

    «Программа подразумевает кредитование молодежи на приобретение жилья за счет совместных средств акимата Костанайской области и Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» и расчитана на молодых специалистов востребованных отраслей в возрасте до 35 лет. В этом году предлагаем реализовать программу в пилотном режиме на территории города Костаная»,- сказал он.

    В рамках разработанной программы предполагается, что местный исполнительный орган заключает соглашение с филиалом «Отбасы банка», далее управление общественного развития осуществляет прием заявок на участие в программе через организацию деятельности конкурсной комиссии.

    «По итогам формирует список участников программы из числа молодежи до 35 лет и передает в филиал АО «Отбасы банк». После этого филиал «Отбасы банк» проводит квалификацию участников и осуществляет выдачу жилищного займа согласно внутренним правилам»,- добавил М. Журкабаев.

    А для того, чтобы отбор участников программы был максимально прозрачен, ведомство предлагает по аналогии с программами в других регионах отбор участников производить по балльной системе и с проведением заседания конкурсной комиссии.

    «В состав комиссии предлагаем ввести депутатов областного маслихата, представителей областного общественного совета, советов по делам молодежи при акимате области и города, средств массовой информации, СПК «Тобол», отраслевых управлений»,- заключил М. Журкабаев.

    По итогам совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил ответственным органам определить администратора программы льготного кредитования и провести работу по формированию и утверждению состава конкурсной комиссии.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье Молодежь Костанай
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