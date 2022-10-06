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Региональную систему раннего оповещения предложил создать министр по ЧС РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Октября 2022, 11:51
Региональную систему раннего оповещения предложил создать министр по ЧС РК

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе проходит совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. Казахстанскую делегацию возглавляет министр по ЧС Юрий Ильин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На встрече Ю. Ильин выступил с предложением по созданию региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновения ЧС.

Актуальность вопроса подтвердили все ведомства чрезвычайного реагирования стран ЦА.

В рамках предложения казахстанской стороны планируется интегрировать не только сейсмические датчики, но и метеорологические, гидрологические и другие датчики действующих систем мониторинга за ЧС в странах ЦА.

Как подчеркнули в МЧС РК, инициатива даст возможность для раннего оповещения о ЧС в местностях с повышенной сейсмической, селевой, лавинной, оползневой опасностью.

Согласно данным, представленным на встрече министров, ЦА сталкивается с серьезными угрозами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одной из ключевых угроз признано воздействие изменения климата на бедствия, связанные с водой. Так, отмечается понижение температуры, что ведет к таянию ледников и образованию ледниковых озер.

Нынешние темпы сокращения объема ледников в регионе составляют 0,2-1 % в год. Эти факторы создают опасность паводков. При этом, повышенное внимание уделяется таким рискам, как землетрясения, оползни, сели, сходы лавин, риски техногенного характера и т.д.

«Придавая большое значение сотрудничеству с международными и неправительственными организациями в вопросах внедрения современных подходов в обеспечении снижения рисков, мы уделяем особое внимание тесному и практическому взаимодействию с нашими коллегами из стран региона на двусторонней и многосторонней основах», - отметил Ю.Ильин.

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На полях совещания также состоялись двусторонние встречи Ю. Ильина со специальным представителем Генерального секретаря ООН Мами Мизутори и заместителем исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным, вице-президентом Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции Исмаилом Палакоглу, где обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в деле предупреждения и ликвидации ЧС.





Фото: пресс-служба МЧС РК



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