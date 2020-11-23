Региональную сеть волонтеров для оценки эффективности расходования бюджета планируют создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе ІХ Гражданского форума директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев высказался о нецелевом расходовании бюджетных средств. По его словам, проект «Ашық бюджет» ставит перед собой цель открытости бюджетов, подотчетности и вовлечения гражданских активистов в оценку, мониторинг расходования средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу бюджетной системы, очевидно, что один из самых больших ущербов, которые мы имеем от явлений, как коррупция и неэффективность, недостаток транспарентности и подотчетности, – нецелевое расходование ограниченных бюджетных средств. В этом отношении во всем мире есть такая область знаний, как «open budget», который ставит перед собой цель транспарентности и подотчетности. Безусловно, есть высокие стандарты, стандарты развитых демократий. Тем не менее, пример в отношении Франции показывает, что даже развитые демократические страны сталкиваются с тем, что граждане далеко не в полной мере понимают функционирование бюджетной системы, ее эффективность, каков уровень налогообложения существует, содействует ли повышению благосостояния населения», - сказал он.

По словам Рахима Ошакбаева, перед Казахстаном, как молодой развивающейся страной, эта проблема стоит.

«Поэтому мы с коллегами поднимаем проблему открытости и подотчетности бюджетов. Мы благодарны Агентству по противодействию коррупции за то, что обратили на это внимание. Мы инициировали проект «Ашық бюджет», который ставит перед собой цель широкой пропаганды принципа открытости бюджетов, подотчетности и вовлечения гражданских активистов в оценку, мониторинг расходования средств. Сейчас перед нами стоит задача создания эффективной региональной сети волонтеров, специалистов агентства, которые бы на регулярной основе достаточно профессионально имели возможность оценивать эффективность и транспарентность расходования бюджетных средств, их распределения и планирования уже на региональном уровне», - отметил директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

Он выразил надежду, что в течение года удастся добиться того, чтобы в каждом регионе были порядка 4-5 человек, которые на регулярной основе будут следить за процессом.

«Очень большой системный эффект, которого мы полагаем достичь, – понимание у администратора бюджетных программ, населения того факта, что бюджетные расходы находятся под профессиональным гражданским контролем. Таким образом, задача стоит не сколько выявлять, а сколько запустить этот месседж. Он может сильно повысить качество планирования и исполнения бюджета. Сейчас основной продукт, который выдает создающаяся сеть волонтеров, - это оценка эффективности предполагаемых закупок. Когда они выявляют отклонение от средней цены, важнейшим инструментов является публикация в социальных сетях, придание этому всей гласности», - заключил Рахим Ошакбаев.

Напомним, что с 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций. Также ранее сообщалось, какой будет программа первого дня IX Гражданского форума. Работу форума открыла министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.