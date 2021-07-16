Региональную безопасность в Азии обсудили на конференции в рамках СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках председательства Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в формате видеосвязи прошла международная научно-практическая конференция «Региональная безопасность в Азии в контексте предотвращения новых вызовов и угроз», в которой приняли участие эксперты из 17 государств-членов СВМДА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Организаторами мероприятия выступили Институт внешнеполитических исследований при МИД РК (ИВИ), Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ), Институт мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева (ИМЭП) при содействии Секретариата СВМДА.

С приветственной речью выступил исполнительный директор Секретариата СВМДА Посол Кайрат Сарыбай, который проинформировал о продвижении процеса СВМДА и приоритетах председательства Казахстана в Совещании. Директор ИВИ Болат Нургалиев в своём выступлении уделил внимание основным аспектам обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии и на пространстве Совещания.

Конференция состояла из двух панельных сессий на темы: «Новые вызовы и угрозы региональной безопасности на пространстве СВМДА и опыт государств-членов по противодействию им» и «Перспективы развития сотрудничества в рамках СВМДА по обеспечению региональной безопасности».

Спикерами выступили признанные эксперты из Асанского института политических исследований (Республика Корея), Шанхайского института международных исследований (Китай), Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, Управления национальной безопасности Ирака, Института стратегических исследований Исламабада (Пакистан), Анкарского университета им. Йилдырыма Беязыта (Турция) и другие.

В ходе выступлений участники затронули круг вопросов, связанных с новыми вызовами и угрозами на пространстве СВМДА, основными из которых являются распространение терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, нелегальной миграции и распространения оружия массового уничтожения. Особую озабоченность докладчиков вызвала ситуация, складывающаяся в Афганистане, и перспективы ее дальнейшего развития с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

По мнению экспертов, значительное место стали занимать угрозы межэтнической напряженности, деградации окружающей среды и глобального потепления, в сфере информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, эпидемиологической безопасности.

Участники сошлись во мнении о необходимости взаимодействия и обмена опытом по мерам выхода из кризиса, вызванного пандемией Covid-19 и обеспечению постковидного восстановления и развития государств.