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Регионального представителя УВКБ ООН приняли в Мажилисе

Автор:  
Тимур Дюсекеев
29 Октября 2021, 21:09
Регионального представителя УВКБ ООН приняли в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Искоренению безгражданства была посвящена встреча председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан c региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии Хансом Фридрихом Шоддером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече, которая прошла в стенах Мажилиса в пятницу, также присутствовали депутат Артур Платонов и глава национального офиса УВКБ в городе Нур-Султане Ирина Билялова.

«Мы активно развиваем парламентскую дипломатию, роль которой с каждым годом возрастает по всему миру. Несмотря на пандемию, мы стараемся развивать международное сотрудничество, проводим встречи в онлайн формате, а с сентября – личные встречи», - отметила в своем приветственном слове Айгуль Куспан.

«Мы высоко оцениваем деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сокращение безгражданства и оказание помощи беженцам является очень благородной гуманитарной миссией, которую мы активно поддерживаем», - сказала казахстанский депутат.

В свою очередь, региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер подчеркнул эффективное сотрудничество с Казахстаном в рамках начатой в мае 2020 года кампании по идентификации лиц без гражданства в государствах Центральной Азии.

«Цель состоит в том, чтобы устранить безгражданство в Казахстане. В рамках этой кампании налажено эффективное сотрудничество между Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, гражданским обществом и нами», - сказал Ханс Фридрих Шоддер.

«За год проведения кампании по идентификации в Казахстане выявлено 7 тысяч лиц без документов. В 5 тысячах случаев мы добились разрешения вопросов, по оставшимся двум тысячам продолжаем работу. Мы предложили продлить эту кампанию и Правительство Казахстана нас поддержало», - подчеркнул Ханс Фридрих Шоддер.

«В 60 процентах случаев эти люди – граждане Казахстана, которые по каким-либо обстоятельствам не смогли обменять свои документы СССР на казахстанские документы, либо потеряли их», - пояснил региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии.

«Другая категория людей являются де-юре лицами без гражданства. Это люди, которые родились в другой стране и когда-то переехали в Казахстан, но потеряли свои документы и не могут доказать свою принадлежность к определенной стране», - объяснил он.

Ханс Фридрих Шоддер отметил, что Казахстан на практике реализует более 80% требований конвенций о статусе апатридов и о сокращении безгражданства. В этой связи он предложил рассмотреть возможность ратификации этих международных договоров.

Управление Верховного комиссара ООН выполняет вверенный мандат, работая с правительствами, организациями гражданского общества и другими учреждениями системы ООН в надежде искоренить безгражданство по всему миру к 2024 году. По состоянию на конец 2019 года Организация Объединенных Наций сообщила о 4,2 млн лиц без гражданства в 76 странах.


ООН   Внешняя политика Казахстана   Права человека   Мажилис  
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