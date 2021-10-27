Региональное лидерство Казахстана: экспорт технологий переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан развивает региональное лидерство и готов поделиться с соседями инновационными технологиями, использованными в ходе успешно завершающейся национальной переписи населения, передает МИА «Казинформ».

29 января 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, одним из ключевых пунктов повестки которого стала организация национальной переписи населения.

Акцентировав внимание на важности собираемых в ходе переписи аналитических данных для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений, Глава государства поручил широко использовать цифровые технологии, особенно важные в условиях пандемии.

На помощь интервьюерам пришел портал Sanaq.gov.kz, с помощью которого все желающие могли пройти перепись онлайн. Его популярность оказалась настолько высокой, что что его работа, в соответствии с графиком остановленная в ночь с 15 на 16 октября, была продлена до 30 октября. По состоянию на 26 октября 2 из 5 казахстанцев, прошедших перепись, воспользовались порталом.

Кроме того, место толстой пачки бумажных анкет в сумках интервьюеров заняли планшеты. Благодаря этому была снижена до минимума вероятность механических ошибок и описок, а утомительную обработку анкет заменила мгновенная синхронизация собранных данных с центральной базой.

В этом свете абсолютно закономерным выглядит интерес соседей по региону, которым в ближайшее время предстоит провести перепись населения, к зарекомендовавшим себя в Казахстане технологиям.

26 октября 2021 года между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике была достигнута важная договоренность о взаимодействии в вопросах использования новых информационных технологий для сбора статистической информации. Ключевым актуальным направлением сотрудничества, безусловно, является изучение опыта проведения переписи: аналогичную завершающейся в Казахстане кампанию Туркменистан проведет в 2022 году.

Таким образом, Казахстан не только успешно внедряет новые технологии сбора и обработки статистической информации, но и демонстрирует всестороннюю готовность делиться накопленным практическим опытом, закрепляя региональное лидерство в важнейших технологических вопросах.