Региональная идентичность стран ЦА находится на стадии формирования – Суйинбек Касмамбетов

20 Декабря 2022, 12:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Центрально-Азиатском медиафоруме выступил государственный секретарь Кыргызской Республики Суйинбек Касмамбетов. Спикер отметил, что наша региональная идентичность находится на стадии формирования, и призвал к осознанию общекультурных ценностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Символично, что в конце этого непростого года мы собрались в гостеприимной Астане. Сразу после распада СССР, пять стран Центральной Азии, получив независимость, активно занялись собственной моделью развития, определением своих стратегических целей. Это сложный путь. Честно сказать, региональная идентичность тогда оказалась на заднем плане, все были поглощены своими внутренними проблемами. За 30 лет Независимости все страны Центральной Азии прошли большой путь становления, сформировав международное сотрудничество», - сказал на форуме государственный секретарь Кыргызской Республики.

Суйинбек Касмамбетов отметил, что сегодня Центральная Азия представлена как единый участник диалоговых площадок.

«Мы взаимодействуем со всеми внешними игроками, у которых есть интересы в Центральной Азии. Это: Китай, Турция, Россия, Евросоюз, США, Индия, Япония, Корея, Иран. Но главная проблема заключается в том, что у них есть свое видение региона. У нас нет этого общего видения. Как регион мы двигаемся в рамках чужой повестки», - подчеркнул спикер.

Он подробно остановился на аспекте интеграции, региональной идентичности стран Центральной Азии, осознания общего культурного наследия.

«Мы объединены географией, у нас есть общие языковые корни, история, культура, принадлежность к мусульманскому миру. При этом наша региональная идентичность находится на стадии формирования. За 30 лет мы до сих пор не стали единым геополитическим субъектом. Поэтому необходимо осознание общекультурных корней. Считаю, что нужно инициировать дискуссию на это тему. Привлечь к диалогу интеллектуальные элиты, чтобы вернуться к осознанию исторического единства», - добавил спикер.