Регион с самыми высокими зарплатами назвали в бюро нацстатистики РК

Основные показатели по труду в Республике Казахстан озвучили в бюро национальной статистики, включая размер заработной платы по регионам Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

В 2023 году средняя заработная плата по республике составила 364 295 тенге — на 17,6% больше, чем в 2022 году, в реальном выражении заработная плата увеличилась на 2,7%.

По данным бюро нацстатистики, всего за последние пять лет средняя заработная плата выросла в 1,9 раза, при этом заработок женщин рос более быстрыми темпами, чем у мужчин.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году отмечена в Атырауской области — 607 635 тенге, Мангистауской области — 535 156 тенге, в области Улытау — 483 812 тенге.

Самый высокий рост к 2022 году отмечен в Павлодарской области — на 20,7%, Костанайской области — на 20,6%, области Улытау и в Акмолинской области — на 20,2%.

Самая низкая заработная плата наблюдалась в Северо-Казахстанской области — 262 248 тенге, Жамбылской области — 269 125 тенге, области Жетысу — 269 378 тенге и в Туркестанской области — 270 660 тенге.

Специалисты бюро также составили определили средний размер зарплаты по видам экономической деятельности в 2023 году. Так, больше всего зарабатывают казахстанцы, которые трудятся в областях: горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 771 048 тенге; финансовая и страховая деятельность — 690 772 тенге; профессиональная, научная и техническая деятельность — 517 028 тенге; промышленность — 496 733 тенге.

Самая маленькая среднемесячная заработная плата: искусство, развлечения и отдых — 226 631 тенге; водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 231 215 тенге; операции с недвижимым имуществом — 265 125 тенге; образование — 281 991 тенге; здравоохранение и социальное обслуживание населения — 292 730 тенге.