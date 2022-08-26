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Регион должен привлекать молодежь со всего Казахстана – аким СКО
26 Августа 2022 11:23

Регион должен привлекать молодежь со всего Казахстана – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на августовской педагогической конференции заявил, что в регионе наблюдается хорошая тенденция роста количества учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я и раньше говорил, для нас важно, чтобы наша молодежь могла реализовать себя на родине, чтобы наш регион стал привлекательным для молодых людей всего Казахстана. Молодежь не должна уезжать. Количество учащихся выросло в этом году – это хорошая тенденция. И надеюсь, продолжится в следующем году», - сказал глава региона.

Большие надежды в области возлагают на колледжи и единственный университет.

По словам К. Аксакалова, колледжи внедряют международный опыт подготовки кадров. На их базе действуют шесть центров компетенций для подготовки кадров. Это позволило увеличить за два года трудоустройство студентов колледжей с 68% до 72,5%.

«Открываются новые специальности в сфере перерабатывающей промышленности и туризма. В сентябре начнет работать частный колледж в Айыртауском районе. Сумма инвестиций составила более 300 млн тенге. Колледж будет готовить специалистов IT-технологий и туризма. Уроженец района Асылбек Кожахметов сказал, что это будет лучший колледж в стране. На днях получат лицензию и наберут первых 100 студентов», - проинформировал аким области.

Для университета построили новый корпус с 68 лабораториями. Идет прием документов на двудипломную программу, разработанную совместно с университетом Аризоны. Распределили 170 грантов.

«Три года дети будут обучаться здесь, потом полгода - в Аризоне. Раньше в вузе учились в основном выпускники нашей области. В этом году видим, что на двудипломную программу поступили из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Костаная, Караганды, Семея и Актобе. Есть абитуриенты с высокими баллами, из них 10 человек имеют лучшие результаты ЕНТ по республике. Они получат приглашение из университета Аризоны на обучение по двудипломной программе. Для работы в СКУ им. М.Козыбаева в этом году привлечем зарубежных преподавателей из США, Италии, Турции, Великобритании», - сказал К. Аксакалов.


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