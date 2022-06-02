2 Июня 2022 19:05

Реформы в Казахстане являются примером для Азербайджана – политолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Референдум станет серьезным событием в политической жизни Казахстана, считает азербайджанский историк, политический аналитик, независимый журналист, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из наиболее актуальных и важных тем на повестке в Казахстане является референдум по поправкам в Конституцию, намеченный на 5 июня. Чем будет отличаться старая версия от новой? Во-первых, речь идет о том, что в современном мире - повышенная централизация власти в руках одной личности либо небольшого круга. Это в итоге приводит к тому, что властный аппарат теряет свою мобильность и оперативность: ослабляется делегирование полномочий. Они централизируются в руках определенного высшего круга чиновников. Таким образом, значительно снижается роль народа и политически активной части общества, партий, неправительственных организаций и других видов общественной деятельности, общин в жизни страны. Такое положение однозначно спустя определенный период создает серьезные проблемы и дисбаланс в общественно-политической жизни государства. По всей видимости, новые поправки, вынесенные на обсуждение в рамках референдума, имеют цели решить именно эти вопросы и проблемы», - сказал Ризван Гусейнов.

По словам спикера, Конституция в любой стране является основным законом, который контролирует и регулирует жизнедеятельность страны.

«У казахстанского народа есть большой опыт еще до создания современной республики в течение большого исторического периода. Со средних веков казахский народ, тюркские народы имеют четкое представление о том, что такой основной закон. Допустим «Яса» Чингисхана и другие подобные законы, которые регулировали все спектры жизни общества - и политическую, и военную, и культурно-гуманитарную. Поэтому в наши дни очень важным является сохранение конституционных норм и недопущение того, чтобы статьи конституции приносились в жертву ради постоянных поправок, дополнений и изменений, вносимых на обсуждение и принимаемых депутатами Парламента. Создаются новые механизмы контроля над деятельностью Главы государства. Это активизирует деятельность общества. Другим важным моментом является то, что после принятия поправок чиновничий аппарат, политики будут больше считаться с мнением народа. Более того, я считаю очень важным то, что активизация общественных организаций и органов местного самоуправления – маслихатов позволит снять значительную часть нагрузки, возложенную на государственные департаменты. Общественные структуры и муниципалитет могут и обязаны сами решать большинство своих вопросов и проблем тех общин, в которых они находятся», - сказал политолог.

Как подчеркнул Ризван Гусейнов, можно давать разные прогнозы, но в любом случае необходимо определенное время, чтобы выросло самосознание простых людей, укрепилась этика общественно-политической деятельности, чтобы широкие слои общества привыкли нести ответственность, которая будет им дана после референдума.

«Ошибаются те, кто считает, что свобода снимает какие-либо понятия ответственности с человека. Напротив, сложным является быть свободным и нести ответственность за себя, за свою деятельность и за окружение. Поэтому на реализацию реформ понадобится определенное количество лет в общей сложности, подключение системы образования, медиапространства, просветительские программы и, естественно, большой опыт, в результате которого будет сформирован, как предполагается, наиболее активная позиция общественно-политических организаций и общества страны в политической жизни государства», - резюмировал Р.Гусейнов.