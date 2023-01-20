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Реформы в Казахстане продвигаются в правильном направлении – кыргызский эксперт

20 Января 2023, 14:56
Реформы в Казахстане продвигаются в правильном направлении – кыргызский эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики Канатбек Азиз прокомментировал предстоящие в Казахстане внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кыргызстан и, в частности, Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики, постоянно следят за ходом реализации реформ в Казахстане, представленных в формате «Новый Казахстан». С мая мы наблюдали, как проходил референдум. Вы, наверное, заметили, что реформы, которые предлагает и реализует глава вашей страны, созвучны с реформами в Кыргызстане», - сказал Канатбек Азиз на экспертной встрече «Центральная Азия-2030: облик будущего».

Спикер отметил, что реформы в Казахстане продвигаются в правильном направлении.

«В целом все это носит синхронный характер, идет в правильном направлении. Потому что был референдум, за которым последовали президентские выборы. А вчера был подписан указ о роспуске Мажилиса и маслихатов и объявлены внеочередные выборы. Это, безусловно, правильный шаг. Потому что институт президента не может в одиночку реализовать реформу «Новый Казахстан». Безусловно, необходима поддержка как исполнительной, так и законодательной власти», - считает кыргызский эксперт.


Фото: kg.akipress.org

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