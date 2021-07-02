Реформы сделали правосудие Казахстана более доступным и оперативным - Сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента обретения независимости Казахстан как полноправный член мирового сообщества высшими ценностями провозгласил человека, его жизнь, права и свободы. Об этом заявил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За эти годы создана нормативная правовая база, послужившая прочным фундаментом динамично развивающегося государства его институтов, личности и общества. В своем первом Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил концепцию «слышащего государства». Важная роль в реализации этого принципа принадлежит прокуратуре, полиции и судам», - сказал Владимир Волков.

Сенатор отметил, что только за последние годы Парламентом принят ряд законов, регулирующих деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Законодательные изменения в основном направлены на гуманизацию и исключение необоснованного вовлечения граждан и бизнеса в орбиту уголовного процесса.

«Президент страны неоднократно отмечал, что казахстанское общество предъявляет новые требования к правоохранительным органам. При этом, обозначив важность открытого диалога сотрудников правоохранительных органов с гражданами, переход к сервисной модели местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль отведена участковому инспектору, который должен находиться в постоянном взаимодействии с населением. Обеспечивать их безопасность», - добавил Владимир Волков.

Депутат также подчеркнул, что принятые в 2020 году изменения в уголовно-процессуальное законодательство стали законодательной основой для внедрения трехзвенной модели уголовного судопроизводства, где:

- первое звено – полиция – выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает улики;

- второе звено – прокурор – дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, не допускает вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде.

- третье звено – суд – на процессе заслушивает стороны процесса, обеспечивая их состязательность, самостоятельно оценивает факты и выносит окончательный вердикт по делу.

«Только в этом году депутатами Парламента было инициировано три законопроекта по совершенствованию системы отправления правосудия, в том числе по обеспечению гарантий инвесторов. С 1 июля текущего года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, которым закреплены дополнительные гарантии, позволяющие гражданам реально принимать участие в процессе принятия управленческих решений; установлен принцип «презумпции виновности» органа власти при рассмотрении спора в суде. Бремя доказывания теперь ложится на орган и его должностное, принявшего решение», - пояснил Владимир Волков.

В целом, по его словам, реформы последних лет позволили сделать правосудие Казахстана более доступным и оперативным.