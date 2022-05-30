30 Мая 2022 18:44

Реформы Президента изменят модель управления страной - Ерлан Кошанов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса РК Ерлан Кошанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

​В Актау Ерлан Кошанов встретился с общественностью региона, особо отметив, что специально приехал в Мангистаускую область накануне республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию, чтобы поговорить с жителями о важности этого исторического события.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что мангистауцы всегда поддерживают прогрессивные инициативы и политику по улучшению благополучия казахстанцев, проводимую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Он особо отметил, что для успешной реализации реформ необходима консолидация всего общества.

«Мы должны объединиться вокруг курса Президента и принять активное участие в реализации его инициатив, которые, безусловно, будут способствовать улучшению жизни казахстанцев. Верю, что мангистауцы будут надежной опорой Главы государства в этом», - сказал Ерлан Кошанов.

Поясняя предлагаемые изменения, вносимые в Основной закон, спикер Мажилиса подробно остановился на нормах по снижению требований к регистрации политических партий.

«Несомненно, это оживит политическую жизнь страны, усилит дискуссии в Парламенте. Таким образом будет реализована инициатива Президента о том, что дебаты должны проходить не на улицах, а в Мажилисе и маслихатах. Кроме того, появится возможность у каждого казахстанца, верящего в свои силы, стать депутатом, избравшись по мажоритарной избирательной системе. Думаю, таких активных людей в Мангистауской области достаточно», - заявил спикер палаты.

​Ерлан Кошанов обратил внимание и на другой, не менее важный блок поправок, затрагивающих правозащитную сферу. В этой связи он отметил создание Конституционного Суда, повышение до конституционного уровня статуса Уполномоченного по правам человека.

​Председатель Мажилиса пояснил и норму, волнующую многих казахстанцев, - закрепление народа как собственника земли и природных ресурсов Казахстана.

​«Эти изменения предложены Главой государства. Они имеют особую значимость в идеологическом, политическом и моральном аспектах. Эти поправки на самом высоком юридическом уровне закрепляют принцип, что единственным собственником земли будет народ. И после их принятия это налагает еще большую ответственность на каждого из нас за свою землю, бережное отношение к ней и свою страну в целом», - сказал спикер Мажилиса.

​Говоря об этом, Ерлан Кошанов вспомнил случай со строительством отеля на территории заповедной зоны в ущелье Бозжыра, которое, благодаря вмешательству общественности региона, было перенесено за пределы заказника.

​Председатель Мажилиса отметил также, что конституционная реформа будет способствовать закреплению в обществе принципа меритократии и справедливости.

​«Граждане должны иметь равные возможности для участия в жизни страны, для карьерного и социального продвижения. Политические изменения призваны открыть путь каждому честному, способному гражданину, который думает о своей стране. Эти поправки также устранят монополии и олигополии, позволив бизнесу работать свободно. В целом реформы Президента коренным образом изменят модель управления страной», - подчеркнул спикер палаты.

​В беседе с мангистауцами Ерлан Кошанов также обозначил ряд актуальных для региона вопросов. В их числе - трудоустройство и безработица среди молодежи, трудовые споры, нехватка кормов и пастбищных угодий для выпаса скота, а также другие социальные вопросы.

​Все они, по словам председателя Мажилиса, находятся в центре внимания руководства страны и будут решаться в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы, принятого в прошлом году по поручению Президента страны. Важно сейчас - воплотить их в жизнь, подчеркнул Ерлан Кошанов.

​Кроме того, эти вопросы находятся на постоянном контроле у мажилисменов и членов партии «AMANAT», заверил председатель партии Ерлан Кошанов. При этом он подчеркнул, что партийцы готовы работать в новых условиях при активном содействии местных кадров, небезразличных к судьбе своего региона, мыслящих масштабно и по государственному. И в случае необходимости мажилисмены готовы провести Парламентские слушания по проблемам региона.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что реформы, инициированные Главой государства, затрагивают практически все аспекты жизни казахстанцев. И успех предстоящего референдума будет во многом зависеть от активности каждого гражданина.

С учетом этого Ерлан Кошанов призвал общественность Мангистауской области принять активное участие в общереспубликанском референдуме, сделав правильный выбор за успешное будущее своей страны.

В ходе поездки председатель Мажилиса обсудил предстоящие конституционные поправки со студентами и преподавателями Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова.

В областном филиале партии «AMANAT» председатель партии Ерлан Кошанов встретился также с членами Мангистауского областного совета матерей, обсудив с ними волнующие их вопросы, в том числе проблемы многодетных матерей, и разъяснив им содержание наиболее значимых поправок, вносимых в Конституцию.

В ходе визита Спикер Мажилиса побывал и на хвостохранилище «Кошкар Ата», ознакомившись с работами по рекультивации озера для решения экологической проблемы региона.

Значение предстоящего референдума он обсудил также с нефтяниками, посетив месторождение французской нефтегазовой компании «Total».

В целом в ходе визита мангистауцы заверили спикера Мажилиса, что готовы поддержать реформы Главы государства и примут активное участие в референдуме 5 июня текущего года по внесению поправок в Конституцию страны.