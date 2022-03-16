Реформы должны дать новые опции для нашего развития – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждое направление сегодняшнего Послания – это фактически либо новый закон, серьезное дополнение и изменение в действующие законы. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое направление сегодняшнего Послания – это фактически либо новый закон, серьезное дополнение и изменение в действующие, в том числе в Конституционные законы, а также изменения в Конституцию. Сегодня Глава государства сказал, что мы будем входить в более чем 30 статей Конституций и будем принимать свыше 20 законов. Я полагаю, что порядок будет таким: во-первых, нужно разработать сам закон «О внесении изменений в Конституцию», провести его через обсуждения, внести на рассмотрение Конституционного совета, который должен определить его степень конституционности. После этого нужно принимать изменения и дополнения в Конституцию. В это же время, на мой взгляд, должна идти подготовка всех законов, которые будут приниматься в некоторой очередности. Допустим, у нас вводятся новые государственные институты, Конституционный суд. Фактически, когда Конституция будет изменена, наверное, будет внесен на изменение закон «О конституционном совете» и будет новый закон «О конституционном суде», потому что это предполагает совершенно новый механизм обращения граждан. Если человек видит, что ущемляются его конституционные права, должен иметь возможность либо через прокуратуру, либо черед омбудсменов обращаться в Конституционный суд. Это новые новеллы. Будет введен новый институт, как высшая аудиторская палата. Это тоже, на мой взгляд, большая новация, которая требует создания областных, городских филиалов, должен быть определен порядок прохождения отчетов в Мажилисе», - прокомментировал мажилисмен.

Айдос Сарым отметил,что предстоит большая колоссальная работа. Однако по части вопросов уже наработки есть.

«Поскольку все эти годы гражданское общество, политические партии предлагали те или иные изменения в законы «О выборах», «О партиях». Поэтому надеюсь, что эта работа будет вестись в режиме 24/7, чтобы изменения и реформы дали новые опции для нашего развития, новую энергетику с тем, чтобы закрыть те разломы, которые образовывались все эти годы, перезапустить процесс политической конкуренции, обеспечить создание новых структур, партий, которые уже будут представлять новые слои, группы общества», - добавил он.