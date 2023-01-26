Реформы должны быть своевременно обеспечены законодательно - Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК ставит перед Парламентом конкретные цели. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом сейчас обозначены основные задачи, которые стоят перед Парламентом. Президент ставит перед нами конкретные цели. Действительно, работы немало. Все реформы, которые проводятся в нашей стране, своевременно должны быть обеспечены законодательно, и это очень важно. Поэтому, задачи, которые возложены Президентом нашей страны, должны быть реализованы качественно. Я верю, что мы все вместе будем совместно реализовывать их», - заявил в ходе заседания Сената Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно.

Президент сегодня выступил на заседании Сената Парламента РК. Глава государства отметил, что страна вступила в новый этап развития.