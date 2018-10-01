Реформу в сфере ЖКХ готовят в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев на Kazakhstan Growth Forum в Алматы рассказал об изменениях, которые ждут жильцов и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов в случае принятия готовящихся изменений в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Системные изменения ждут сферу жилищно-коммунального хозяйства Казахстана в ближайшем будущем. Министерство по инвестициям и развитию РК подготовило законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ». С момента публикации первой версии законопроекта с декабря прошлого года поступают дополнительные предложения, последняя версия законопроекта сформировалась в июле. В таком виде он поступил в Парламент, в комиссиях Парламента идут слушания по комитетам. Уже сейчас поступают предложения во время обсуждения в Мажилисе.



Меняется идеология, подход к содержанию жилья. Одно из главных предложений касается владельцев магазинов, салонов красоты и прочих заведений, расположенных на 1 этажах многоквартирных домов. Согласно статье 37 Закона собственники нежилых помещений, которые находятся на 1 этаже, сейчас имеют право не участвовать в расходах на эксплуатацию общедомовой собственности. Законопроектом предлагается обязать их тоже нести расходы на содержание и эксплуатацию общедомовой территории. Жилой дом является общей собственностью, и собственников квартир, и владельцев нежилых помещений. Внедряется понятие ОСИ- объединение собственников имущества.



Любой дом имеет два вида собственности - индивидуальная (квартиры) и общедомовая (чердаки, крыши, лестницы). В законопроекте предлагается норма о том, что владеющий большим количеством квадратных метров должен будет нести больше расходов на эксплуатацию общедомовой собственности в соответствии с параметрами.



«По решению ОСИ для владельцев первых этажей решением собрания может быть установлена 100%-ная надбавка. К примеру, если жители дома платят за квадратный метр 50 тенге, то владелец нежилого помещения на 1 этаже может платить 100 тенге. Очень много споров возникло по голосованию. Есть предложение, чтобы при голосовании на ОСИ учитывались доли владения домом по квадратным метрам по российскому примеру. Рассматриваем, выслушиваем мнения, идет дискуссия. Нам говорят, что мы якобы лоббируем интересы застройщиков. На самом деле, первое собрание ОСИ будет проводиться только по инициативе местных исполнительных органов. Если в течение месяца после регистрации не смогли договориться об управлении имущества, то жилищная инспекция получит право назначить временно управляющего»,- рассказал вице-министр.







В первой версии законопроекта предусматривалось, что только Жилстройсбербанк будет участвовать в накоплениях на капитальный ремонт дома. Только по решению собрания накопленные средства могут расходовать эти средства. В проекте предложено, чтобы деньги хранились в одном банке, и он мог бы кредитовать жильцов. Но есть беспокойства о монополии.



Важно, что совсем скоро жильцы домов наконец-то смогут видеть, на что идут деньги, которые они платят за содержание жилища.



«Будет электронная система. Каждый житель через приложение, которое мы в ноябре закончим, сможет видеть все расходы, взаимоотношения с субъектами естественных монополий, сколько тепла заходит в дом, сколько получает квартира, сколько на выходе, какой имеете долг, и все ваши взаимоотношения с управляющими компаниями, система голосования будет отражена. Людей волнует как потребителей, за что они платят и куда идут их деньги на содержание жилища. Возникают подозрения. Через электронную систему все будет видно, какие квартиры сдают, сколько накопилось на ремонт, текущие счета»,- отметил Каирбек Ускенбаев.



По его словам, чем больше домов подчиняется одному КСК (в будущем-ОСИ), тем меньше расходы.



Больше свободы дадут местным исполнительным органам. Сейчас акиматы не имеют права ремонтировать фасады и крыши домов, им дадут право для единого архитектурного облика ремонтировать их за счет местного бюджета. Поступило предложение от депутатов ввести понятие публичное собственность для фасадов. Будут введены требования по лифтам, их монтажу и эксплуатации. В одном документе будут прописаны жесткие требования.



Кроме того, акиматам могут разрешить напрямую, без СПК, фондов и холдингов финансировать снос ветхого жилья и строительства нового. А маслихаты будут утверждать минимальные ставки эксплуатационных расходов в зависимости от региона, уровня зарплат. На эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума предлагают включить дезинфекцию подвалов, противопожарные мероприятия, обслуживание центрального отопления, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения дома, аварийную службу, текущий ремонт оград. На содержание земельного участка в этот же минимум включат озеленение и санитарную очистку мусоропровода, придомовых территорий вывоз мусора, снега, листьев.



Официальная презентация проекта закона будет 11 октября, после этого начнет свою работу рабочая группа. Вице-министр предложил собравшимся на форуме определить представителей, которых включат в состав рабочей группы, где уже 55 человек.



В Казахстане 78 657 многоквартирных жилых домов, из них в аварийном состоянии 2176, отремонтировано 2669, требуют проведения капремонта 20 437 домов, находятся в удовлетворительном состоянии 53 087 домов. Планируется разработать 15 нормативно-правовых актов в рамках этого законопроекта.







