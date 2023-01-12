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Реформировать систему страхования работников от несчастных случаев поручил Премьер РК

12 Января 2023, 17:17
Реформировать систему страхования работников от несчастных случаев поручил Премьер РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поднял вопросы социального обеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, необходимо реформирование системы обязательного страхования работников от несчастных случаев. Сегодня наши страховые компании производят лишь страховые выплаты пострадавшим. Однако в мировой практике страхование от несчастных случаев, кроме компенсационных, включает также превентивные и реабилитационные функции», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.

Также он поручил Минтруда ускорить принятие соответствующего закона в целях разрешения трудовых споров.

По мнению Алихана Смаилова, в целях разрешения и недопущения трудовых конфликтов необходимо продолжить работу в рамках одобренного алгоритма совместных действий центральных государственных и местных органов.


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