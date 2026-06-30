Реформы как преимущество Казахстана для международного бизнеса — эксперт Марчин Кушталь

О том, как институциональные изменения воспринимаются международным бизнесом, рассказал консультант по Казахстану и Центральной Азии, специалист по межкультурной бизнес-стратегии из Польши Марчин Кушталь. Подробнее в материале агентства Kazinform.

Для международного бизнеса политические и институциональные реформы важны не только как внутренняя повестка государства. Эту тему экспертно раскрывает консультант по Казахстану и Центральной Азии, специалист по межкультурной бизнес-стратегии из Польши Марчин Кушталь. Он убежден, что инвесторы и финансовые институты, которые рассматривают выход на новый рынок, оценивают прежде всего предсказуемость правил, устойчивость решений, понятность процедур и ясность центров ответственности.

В этом смысле переход Казахстана от двухпалатного Парламента к новой институциональной модели становится важным сигналом не только для политической системы, но и для деловой среды, говорит Марчин Кушталь.

В выступлении на совместном заседании палат Парламента Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил предстоящие изменения как начало глубокого обновления системы государственного управления. Новая Конституция и парламентская реформа вписаны в более широкую логику развития страны: повысить качество решений, сократить бюрократические барьеры, ускорить реакцию государства на экономические и технологические вызовы, а также связать реформы с реальным улучшением качества жизни граждан.

Фото: Акорда

Для внешних партнеров особенно важно, что Казахстан проводит эти изменения последовательно и управляемо. Такая модель снижает неопределенность, укрепляет доверие к государству и помогает бизнесу воспринимать Казахстан как перспективный рынок с понятными правилами для долгосрочной работы. О действенном механизме вышеуказанной модели мы поговорили с Марчином Кушталем.

— Сегодня Казахстан провел последнюю сессию двухпалатного Парламента. Во многом это означает завершение определенного институционального этапа в развитии страны. С точки зрения международных партнеров и бизнеса, насколько важно, чтобы такие переходы были предсказуемыми, последовательными и проходили без институциональных потрясений?

— Для международных партнеров конкретная модель, которую выбирает страна, часто имеет меньшее значение, чем понятность самого перехода. Инвесторам не обязательно, чтобы система была полностью знакомой или похожей на те модели, с которыми они уже работали. Им важнее понимать, что правила, в рамках которых они принимают решение о вложении капитала, будут сохраняться и через несколько лет.

Если переход хорошо объяснен, последовательно реализуется и не создает ощущения неопределенности, он снижает воспринимаемые риски. Обычно ущерб наносит не сама реформа. Проблемы возникают тогда, когда непонятно, как именно она будет применяться на практике.

В этом смысле Казахстан демонстрирует важное преимущество: реформы подаются как часть долгосрочной логики развития, а не как ситуативная реакция. Для бизнеса такая предсказуемость имеет прямую ценность. Она позволяет компаниям планировать, инвестировать и строить отношения с государством и местными партнерами на более прочной основе. Последовательный подход Президента Касым-Жомарта Токаева к обновлению институтов делает этот переход более понятным для внешних партнеров.

— Казахстан переходит к новой модели, где больше внимания уделяется эффективности управления, четкой институциональной ответственности и сокращению бюрократических барьеров. Как, на Ваш взгляд, такие изменения могут повлиять на восприятие страны инвесторами и международным бизнесом?

— Сокращение бюрократии действительно помогает, но главный эффект заключается не только в уменьшении количества процедур. Есть один важный момент, который часто недооценивают за пределами региона: иностранным компаниям нужно понимать, кто именно принимает решения и где находится реальный центр ответственности.

Фото: Акорда

На практике главная сложность для бизнеса на новом рынке не всегда связана с жестким регулированием. Гораздо чаще проблема возникает из-за того, что компания не сразу понимает, в каком органе, на каком уровне и через какой механизм принимается конкретное решение. Это увеличивает сроки, расходы и риски.

Если новая институциональная модель Казахстана делает ответственность более понятной, это сокращает период адаптации для инвесторов. Для бизнеса это означает более короткий путь от переговоров к практическому результату. Такие изменения за рубежом воспринимаются как снижение риска и повышение управленческой предсказуемости.

В этом плане политика Казахстана выглядит сильной с деловой точки зрения. Государство стремится сделать управление более ясным, быстрым и удобным для работы. Для инвестора это имеет конкретное значение: чем понятнее система, тем легче принимать решение о входе на рынок и тем выше доверие к долгосрочным проектам в стране.

— Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу обновить систему государственного управления и укрепить основы казахстанской государственности. Почему для внешних партнеров важно видеть не только политические заявления, но и устойчивую институциональную логику реформ?

— Капитал реагирует не на отдельное заявление, а на устойчивую модель поведения. Даже самое сильное политическое заявление само по себе не меняет решение инвестиционного комитета. На такие решения влияет другое: видна ли последовательность, продолжаются ли реформы, совпадают ли новые шаги с тем, что было объявлено раньше.

Иностранные партнеры не просто читают выступления. Они смотрят, остается ли то, что было сказано в прошлом году, актуальным в этом году. Они оценивают, есть ли связь между заявленными целями, принятыми законами и практическими решениями.

Фото: Акорда

В случае Казахстана важным является именно наличие такой логики. Реформы связаны с обновлением Конституции, изменением парламентской модели, цифровизацией, экономической модернизацией и повышением качества управления. Это дает внешним партнерам позитивный сигнал: речь идет не о разрозненных решениях, а о цельной системе изменений.

Для бизнеса это особенно важно. Компании не могут строить стратегию только на обещаниях. Им нужны повторяемость, понятные правила и подтверждение курса практикой. Если реформы Президента Токаева последовательно закрепляются в институтах и процедурах, это повышает доверие к Казахстану и делает страну более понятной для международных партнеров.

— Среди приоритетов Казахстана обозначены цифровизация, искусственный интеллект, экономическая модернизация и повышение качества жизни граждан. Как связь между институциональными реформами и практическими социально-экономическими результатами влияет на долгосрочную конкурентоспособность страны?

— Долгосрочная конкурентоспособность зависит от того, доходят ли реформы до уровня, где реально работает бизнес. Цифровизация и искусственный интеллект сегодня являются заметными маркерами, о которых говорят многие страны. Но настоящий тест глубже. Важно, меняется ли повседневная практика: быстрее ли принимаются решения, понятнее ли становятся процессы, меньше ли возникает необъяснимых задержек.

Именно там реформа перестает быть заголовком и становится причиной для инвестиций. Если компания видит, что государственные процессы действительно становятся быстрее и прозрачнее, она начинает воспринимать страну как более надежную площадку для долгосрочной работы.

Фото: Акорда

Связь институциональных реформ с качеством жизни граждан также имеет прямое значение. Экономика не развивается в отрыве от общества. Если государство улучшает управление, развивает цифровые сервисы, поддерживает занятость и повышает качество жизни, оно создает более устойчивую внутреннюю среду. Для бизнеса такая стабильность важна не меньше, чем налоговые условия или доступ к рынку.

В этом смысле курс Казахстана выглядит прагматичным и перспективным. Речь идет не только о политической реформе, а о том, чтобы государственная система лучше обслуживала экономику, граждан и инвесторов. Именно такой результат в долгосрочной перспективе усиливает конкурентоспособность страны и делает Казахстан более привлекательным для внешних партнеров.