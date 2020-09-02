Реформа системы государственной службы назрела давно – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев прокомментировал Послание Главы государства. По его словам выдвинутая инициатива по «перезагрузке» системы государственной службы активно коррелироваться с концепцией «Слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открывая новый политический сезон, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу во главу угла ставит давно назревшую тему - реформу системы государственной службы. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что многие действия и решения государственного аппарата исполняются не на соответствующем уровне, чтобы быстро и гибко реагировать в кризисные моменты», - сказал Алишер Абдрешев.

По его словам, исходя из международных практик, государственный служащий должен обладать высокими квалифицированными требованиями, не допускать бюрократических проволочек, эффективно выполнять поставленные задачи.

«Выдвинутая инициатива по «перезагрузке» системы государственной службы, которая должна будет включать в себя такие меры, как сокращение госаппарата (в текущем году на 10%, в следующем - на 15%), изменение подходов в кадровой политике, а самое главное повышение скорости в принятии решений, активно коррелироваться с концепцией «Слышащего государства». Многолетняя практика показала, что раздувание государственного аппарата приводит к бюрократизму и коррупционным рискам, а административные функции во многих ведомствах зачастую дублируются. Эффективным видится решение Главы государства по упразднению института ответственных секретарей при министерствах, что в нужный момент сыграло важную роль в организационном упорядочивании государственных органов», - отметил спикер.

«Важным решением по дальнейшей модернизации системы государственной службы является инициатива по внедрению факторно-балльной шкалы с 1 июля 2021 года. Этот шаг позволит качественно улучшить кадровую политику исполнительных органов. Каждый госслужащий будет иметь стимул дальнейшего карьерного роста, а также ответственно и эффективно подходить к решению своих непосредственных обязанностей», - заключил представитель КИСИ.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.