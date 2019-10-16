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Рефинансировано свыше 7 тысяч валютных займов на 60,9 млрд тенге - Нацбанк

16 Октября 2019 13:20
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Рефинансировано свыше 7 тысяч валютных займов на 60,9 млрд тенге - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках государственной программы рефинансирования ипотечных займов одобрено рефинансирование 8 457 валютных займов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

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Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд тенге.

По состоянию на 10 октября 2019 года с учетом револьверного механизма в рамках Программы банками одобрено 27 406 займов на сумму 169,2 млрд тенге, рефинансировано 26 074 займа на сумму 154,08 млрд тенге.

Второй блок Программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

На 10 октября 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 8 457 заявок на сумму 74,6 млрд тенге, рефинансировано 7 064 займа на сумму 60,9 млрд тенге.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Социальная поддержка, Один пояс, один путь,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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