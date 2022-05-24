24 Мая 2022 12:59

Рефинансирование льготного автокредитования в РК стартует через три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через три месяца в Казахстане начнется рефинансирование программы льготного автокредитования. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти деньги будут вращаться на револьверной основе (возобновляемый кредит - прим. ред.) . Будет рефинансирование на револьверной основе. Оно начнется уже через три месяца», - заверил Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Ранее сообщалось, что с начала старта программы льготного автокредитования принято более 14 тыс. заявок. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева.

«С начала старта программы было принято 14 тыс. 507 заявок, из них удовлетворено – 4 тыс. 834 заявки для физических лиц на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретены 34 единицы авто: в Нур-Султане – 11, в Алматы – четыре, в Актюбинской области – три, в Алматинской области – один, в ЗКО – один, в Жамбылской области – четыре, в Павлодарской области – четыре, в Шымкенте – шесть авто», - сообщала спикер.