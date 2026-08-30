Референдум в Исландии: 52,8% выступили против переговоров о вступлении в ЕС

Большинство жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Инициативу правительства поддержали 47,2% избирателей, против высказались 52,8%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle .

Согласно предварительным результатам референдума, обнародованным местной медиакомпанией RUV после завершения подсчета голосов 30 августа, предложение правительства поддержали 47,2% избирателей, против проголосовали 52,8%.

Недействительными были признаны 0,7% бюллетеней. В голосовании приняли участие более 270 тысяч человек при населении страны около 400 тысяч.

Исландия подала заявку на вступление в Европейский союз после финансового кризиса 2009 года. Переговоры были прерваны в 2013 году после прихода к власти в Рейкьявике правительства евроскептиков.

В последнее время многие исландцы пересмотрели свое отношение к вопросу на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, растущей инфляции и высоких процентных ставок. При этом отрицательное отношение к вступлению в ЕС по-прежнему преобладает, в частности, в рыболовной отрасли, имеющей большое значение для страны.

В случае победы сторонников возобновления переговоров предполагалось заключение соглашения о вступлении с Брюсселем. После этого должен был состояться еще один референдум — уже непосредственно о вступлении Исландии в Евросоюз.

Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону, предусматривающую свободное движение людей, товаров, услуг и капитала.

Ранее исследование компании Maskína показало, что «за» переговоры о вступлении в Евросоюз готовы проголосовать 51,3%, «против» — 48,7%.