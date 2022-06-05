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Референдум стартовал в Мангистауской области, открыт 231 участок

Автор:  
Аружан Саптарова
5 Июня 2022, 09:01
Референдум стартовал в Мангистауской области, открыт 231 участок

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области все избирательные участки открыли свои двери ровно в 7 часов утра. В течение всего дня до 20:00 по местному времени жители смогут принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День голосования традиционно открыл гимн Казахстана, который прозвучал на всех без исключения участках для проведения референдума.

Несмотря на ранний час, уже были желающие проголосовать. Некоторые граждане пришли на участки так рано, так как спешили на смену или на вахту. Отдельные предприятия пошли навстречу своим сотрудникам и изменили время смены, чтобы работники смогли принять участие в референдуме.

Всего в Мангистауской области зарегистрированы 405 662 человека, имеющие право на участие в референдуме, из них в Актау -148 979 граждан. Работает 231 избирательный участок.

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Мангистауская область   Общество   Референдум  
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