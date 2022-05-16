Референдум станет первым этапом реализации реформ Главы государства – депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана разъясняли мажилисмены в вузе столицы и центре «Мать и дитя» Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутаты Мажилиса, члены республиканского партийного штаба партии «AMANAT» Зарина Камасова, Игорь Панченко, Ирина Унжакова посетили Восточно-Казахстанский областной центр «Мать и дитя» в городе Усть-Каменогорске. В беседе с коллективом учреждения депутаты разъяснили суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

«Мы побывали в нескольких районах и городах Восточно-Казахстанской области, где разъясняли содержание поправок в Конституцию и отвечали на вопросы населения. Жители связывают большие надежды с референдумом. В целом всенародный плебисцит станет первым этапом в реализации курса реформ Главы государства по построению «Нового Казахстана», - считает депутат Ирина Унжакова.

Референдум изменит систему государственного управления и придаст новый импульс активизации политической жизни в стране. Это – свидетельство реализации концепции «Слышащего государства». Внедрение мажоритарной избирательной системы позволит более тщательно представлять интересы избирателей не только на республиканском, но и на местном уровне, – отметила депутат Мажилиса Зарина Камасова.

В рамках выездов в регионы депутаты Мажилиса – члены республиканского партийного штаба партии «AMANAT» встречаются с населением не только в областных центрах, но и в отдаленных сельских населенных пунктах с целью разъяснения значимости референдума. Важно, чтобы люди понимали всю прогрессивность проводимых реформ и приняли активное участие во всенародном голосовании 5 июня текущего года.

Народные избранники делятся подробной информацией об изменениях и дополнениях в Конституцию страны и в столице.

Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли встретился с профессорско-преподавательским составом и магистрантами университета «Туран-Астана» в Нур-Султане.

«Предстоящий переход Конституционного совета в Конституционный суд – это важный шаг в развитии правовой культуры граждан. В настоящее время мы должны оценить мир и согласие в нашей единой стране», - сказал депутат.

В ходе встречи мажилисмен, отвечая на вопросы преподавателей университета, призвал всех выразить свою волю в отношении поправок, предлагаемых на референдум.



