Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Референдум станет первым этапом реализации реформ Главы государства – депутат Мажилиса

    16 Мая 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана разъясняли мажилисмены в вузе столицы и центре «Мать и дитя» Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты Мажилиса, члены республиканского партийного штаба партии «AMANAT» Зарина Камасова, Игорь Панченко, Ирина Унжакова посетили Восточно-Казахстанский областной центр «Мать и дитя» в городе Усть-Каменогорске. В беседе с коллективом учреждения депутаты разъяснили суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

    «Мы побывали в нескольких районах и городах Восточно-Казахстанской области, где разъясняли содержание поправок в Конституцию и отвечали на вопросы населения. Жители связывают большие надежды с референдумом. В целом всенародный плебисцит станет первым этапом в реализации курса реформ Главы государства по построению «Нового Казахстана», - считает депутат Ирина Унжакова.

    Референдум изменит систему государственного управления и придаст новый импульс активизации политической жизни в стране. Это – свидетельство реализации концепции «Слышащего государства». Внедрение мажоритарной избирательной системы позволит более тщательно представлять интересы избирателей не только на республиканском, но и на местном уровне, – отметила депутат Мажилиса Зарина Камасова.

    В рамках выездов в регионы депутаты Мажилиса – члены республиканского партийного штаба партии «AMANAT» встречаются с населением не только в областных центрах, но и в отдаленных сельских населенных пунктах с целью разъяснения значимости референдума. Важно, чтобы люди понимали всю прогрессивность проводимых реформ и приняли активное участие во всенародном голосовании 5 июня текущего года.

    Народные избранники делятся подробной информацией об изменениях и дополнениях в Конституцию страны и в столице.

    Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли встретился с профессорско-преподавательским составом и магистрантами университета «Туран-Астана» в Нур-Султане.

    «Предстоящий переход Конституционного совета в Конституционный суд – это важный шаг в развитии правовой культуры граждан. В настоящее время мы должны оценить мир и согласие в нашей единой стране», - сказал депутат.

    В ходе встречи мажилисмен, отвечая на вопросы преподавателей университета, призвал всех выразить свою волю в отношении поправок, предлагаемых на референдум.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Восточно-Казахстанская область Мажилис Конституция Общество Реализация Послания Реформы Токаева Послание Президента РК-2022 Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане