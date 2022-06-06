Референдум проведен без существенных нарушений – международный наблюдатель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный наблюдатель от Организации тюркских Государств Гизмат Гозалов поделился информацией о том, как прошел мониторинг и наблюдение за процессом проведения референдума. По его словам, случаев незаконного вмешательства административных или правоохранительных органов в работу Комиссии Референдума не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организация тюркских государств провела миссию по наблюдению за референдумом, которая начала работу 2 июня 2022 года. В состав Миссии вошли сотрудники Секретариата Организации Тюркских Государств, Тюркская торгово-промышленная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с законодательством РК, а также в соответствии с общепризнанными нормами Международного права по организации и проведению процессов голосования. В рамках наблюдения за предреферендным процессом Миссия провела встречу с Секретарем Центральной избирательной комиссии РК Мухтаром Ерманом, который предоставил информацию о подготовке к референдуму. В ходе встречи члены Миссии были ознакомлены с планом основных мероприятий по подготовке и проведению референдума. Миссия приняла к сведению, что 65 избирательных участков были созданы в 52 странах для обеспечения вовлечения граждан, проживающих за рубежом, в процесс голосования», - сказал на брифинге Гизмат Гозалов.

Международный наблюдатель также оценил предпринятые меры Центральной избирательной комиссией.

«Центральная избирательная комиссия провела референдум беспристрастно и уложилась в установленные законом сроки. Встречи с общественностью проводились эффективно и коллегиально, были открыты для СМИ. Местные комиссии работали профессионально и заслужили доверие местных заинтересованных сторон. 10 из 15 наблюдаемых за референдумом Комиссий возглавляли женщины. СМИ предоставили гражданам обширную информацию, связанную с референдумом. Миссия также считает, что некоторые вопросы, как равные возможности для тех, кто за законопроект и кто против, информирование избирателей заслуживают особого внимания», - пояснил наблюдатель.

В течение всего дня референдума Миссия наблюдала за ходом голосования на избирательных участках в Казахстане. Необходимая информация и материалы по проведению референдума были представлены в помещении для голосования.

«Участковые комиссии предоставили международным и местным наблюдателям полный доступ для активного наблюдения во всех точках, охваченных Миссией. Референдум был хорошо организован и профессионально проведен без существенных нарушений. Процедура голосования и подсчет голосов были соблюдены и была обеспечена прозрачность процесса. Голосование прошло спокойно, случаев незаконного вмешательства административных или правоохранительных органов в работу Комиссии Референдума не зафиксировано. Миссия получала полный доступ к избирательным участкам и получила подробную информацию от должностных лиц избирательных участков. Никаких препятствий для права свободного голосования также не наблюдалось. Закон о Референдуме Казахстана предусматривает все необходимые возможности для наблюдения представителями местных общественных объединений и международных наблюдателей», - поделился Гизмат Гозалов.

Миссия также засвидетельствовала активное участие национальных наблюдателей, что усиливает прозрачность и общественную подотчетность референдума.

«Миссия аргументировала отсутствие серьезных физических проблем, которые могли бы повлиять на результаты референдума. Миссия также отмечает, что был обеспечен общественный порядок на посещенных избирательных участках. Кроме того, Миссия не зафиксировала отдельных агитационных материалов, принуждений со стороны политических групп и утечки бюллетеней для голосования во время референдума. В то же время Миссия считает целесообразным пересмотреть практику включения избирателей, желающих проголосовать на каком-либо избирательном участке вне их места постоянной регистрации в дополнительный список избирателей в день голосований. Миссия приветствует усилия избирательной комиссии по созданию условий для обеспечения прав граждан с ограниченными возможностями, оснащению избирательных участков всеми необходимыми материалами, техническими связями, по обучению и подготовке членов комиссии по практикоориентированным методам», - пояснил спикер.

Кроме того, в процессе голосования Миссия наблюдала за процессом подсчета голосов на одном из избирательных участков.

«Участковые комиссии осуществляли подсчет голосов в порядке, установленном законодательством РК. Миссия наблюдателей оценила соответствие референдума международным стандартам и национальному законодательству. Миссия поделится подробной оценкой и рекомендациями по референдуму в ближайшие дни с государствами-членами и соответствующими международными организациями», - добавил он.